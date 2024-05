¿Cómo limpiar correctamente las cortinas roller? Esta es la forma para no dañarlas

04 may. 2024 - 11:30 hrs.

Cada vez es más común que las familias decidan usar cortinas roller en sus hogares, ya que ofrecen privacidad y control de la luz que ingresa a la casa.

También le dan un toque de modernidad al living o a las piezas. Sin embargo, estas cortinas también son frágiles y pueden llegar a mancharse, por lo que es fundamental que las laves con mucha precaución para evitar romperlas.

¿Como limpiar las cortinas roller de forma correcta?

Es importante que limpies de forma ocasional tu cortina roller, incluso si no se manchó, ya que puede acumular polvo o suciedad que no has notado. Para ello, puedes llegar a lavarla incluso sin que sea necesario desinstalarlas.

El portal Meriggi recomienda que en primer lugar las limpies con un paño seco, plumero o hasta con una aspiradora si no alcanzas a las zonas de más altura.

Cortina roller

Sin embargo, si se quiere una limpieza más profunda, lo recomendable es que mezcles agua con detergente para lavar los platos o hasta con jabón. Con esa solución más un pañito puedes limpiar la cortina con suavidad para quitar todas sus manchas.

Luego limpia la cortina solo con un paño y agua, y cuando ya esté limpia, déjala secar por sí sola para no correr el riesgo de dañarla mientras la secas.

Como limpiar cortinas roller de blackout

Si lo que buscas es hacer una limpieza exhaustiva de la cortina roller blackout, te recomendamos quitarla de su sitio.

Luego, puedes dejar las cortinas remojadas en una tina con agua tibia y jabón durante unos 30 minutos aproximadamente, también puedes usar agua con bicarbonato o vinagre. Nunca utilices agua caliente, porque puede achicar las telas.

Este tipo de lavado solo se puede hacer en algunos modelos, por lo que debes revisar las instrucciones del fabricante, o bien lavarlas con una bolsa de lavado o funda protectora. Si tiene una mancha difícil de quitar, lávala suavemente con un cepillo, según aconseja Meriggi.

Cortinas blackout (Codifer)

Posteriormente debes enjuagar las cortinas con el agua fría de la ducha y luego déjalas secar en un tendedero o en el propio sitio en el que siempre las usas, siempre que no le llegue sol.

Si es una cortina que no puedes lavar en la tina, puedes dejarla en el piso y limpiarla exhaustivamente con un paño húmedo y detergente o vinagre. También es bueno echarle algún producto antibacterial, detalla Cleanipedia.

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las cortinas roller y por qué se deben limpiar?

Lo recomendable es lavar tus cortinas roller cada 6 meses, incluso aunque las veas limpias o no tengan ninguna mancha. Mientras que puedes quitarle el polvo una vez por semana aproximadamente.

Esto es importante porque las cortinas pueden acumular bacterias, hongos, ácaros y polvo, lo que podría ocasionar que incluso cambien su color. Si mantienes una limpieza frecuente podrían durarte por largos años. Junto a ello, debes seguir estas recomendaciones de Seguros Ripley:

No usar productos ni detergentes abrasivos.

No lavarlas en máquina si el fabricante lo indica.

No estrujar o retorcer si las lavas a mano.

No secarlas en máquina.

No colgarlas en tendederos que puedan dejar marcas en la tela.

