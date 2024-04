Estos son 3 trucos caseros para quitar las manchas de tu alfombra

28 abr. 2024 - 19:30 hrs.

Seguramente más de alguna vez has manchado la alfombra de tu living o en alguna de las piezas de tu casa. Que les caiga comida, bebida, jugo o que queden con barro es común, sobre todo si vives con niños o mascotas.

Pese a que esto puede resultar frustrante, no te preocupes porque no es necesario que la lleves a algún servicio de lavado, ya que puedes dejar como nueva tu alfombra con algunos consejos caseros que te mostraremos. Así no gastarás dinero ni tiempo.

¿Cómo sacar las manchas de mi alfombra? 3 trucos caseros

Si manchaste tu alfombra y no sabes cómo puedes limpiarla y dejarla como nueva, te dejamos tres sorprendentes consejos caseros realizados por el portal El Mueble:

1. Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio parece ser mágico para limpiar todo tipo de productos y géneros, y esta no es la excepción. Si la mancha no es grasosa, no debería ser difícil quitarla aunque sea de un color fuerte, ya que justamente con este compuesto se pueden absorber los colores de las manchas si sigues estos pasos:

Coloca bicarbonato de sodio en la zona en donde está la mancha hasta dejarla completamente cubierta con una capa gruesa. Moja el bicarbonato de sodio con agua fría. Es importante que evites el agua tibia o caliente, ya que puede perjudicar la acción de la limpieza. A la vez debes tener cuidado con echar solo un chorrito, en la zona de la mancha, para así no extenderla, para ello se recomienda usar una botella con spray o pulverizador. Deja reposar la mezcla de agua y bicarbonato durante toda la noche o día, mientras más tiempo la dejes, más color se podrá absorber. Al día siguiente, aspira y revisa la mancha. Si aún no sale toda, puedes repetir el proceso.

2. Bicarbonato de sodio y sal

Nuevamente usamos bicarbonato de sodio por su gran capacidad de quitar los colores, además de no dañar la alofombra. Sin embargo, en este caso también usamos sal, ya que blanquea los tejidos, quita los malos olores y absorbe la humedad. Por ello, debes seguir estos pasos:

Primero aspira la alfombra. Llena una botella con spray y llénala con agua fría. En un recipiente mezcla un poco de bicarbonato de sodio con sal. Echa la mezcla de bicarbonato y sal en la alfombra. Con la botella de spray rocía con agua la zona de la mancha hasta que quede bastante húmeda, pero no empapada. Con un cepillo restriega la zona de la mancha para que el bicarbonato penetre en la alfombra. Se recomienda hacerlo en la dirección de las fibras para no romperlas. Limpia con un trapo seco, aunque si dejas un poco de bicarbonato es mejor, ya que seguirá soltando la suciedad. Seca la alfombra al aire libre. Cuando esté seca, usa una aspiradora para eliminar los restos de bicarbonato y sal que se hayan quedado.

3. Vinagre y bicarbonato de sodio

En caso de que ninguno de los dos métodos anteriores te funcionaron, significa que la mancha es cosa seria, por lo que necesitas usar nuevamente bicarbonato de sodio, pero esta vez con vinagre blanco, una potente mezcla que hasta podría quitar manchas antiguas. Para ello, sigue estos pasos:

Coloca el bicarbonato de sodio directamente en la mancha de la alfombra. Déjalo actuar por cerca de 30 minutos. Mezcla 1 cucharadita de vinagre blanco con 1 litro de agua caliente en una botella de spray o pulverizador. Echa la mezcla de agua y vinagre en la zona de la mancha que ya tiene bicarbonato y déjala reposar durante una hora. Cuando haya pasado ese tiempo, limpia la zona manchada con un cepillo de manera suave. Luego retira la mezcla con un paño que esté seco. Aspira la alfombra para eliminar los restos de bicarbonato y vinagre, y debería quedar como nueva.

