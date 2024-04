¿Cada cuánto es necesario bañar a mi perro? Esta es la frecuencia ideal

CADA CUANTO DEBO BAÑAR A MI PERRO? 🐶🚿 La frecuencia de baño varía dependiendo del pelo del animal, los de pelo largo necesitan más cuidados ya que tienen más lugar donde se puede esconder la suciedad. Los perros con pelo largo se deben bañar una vez cada 4 semanas, los de pelo medio se tiene que bañar una vez cada 4 a 6 semanas y los perros con pelo corto se deben bañar una vez cada 6 a 8 semanas, recuerda siempre usar un shampoo específico para perro, esto para no correr el riesgo de provocar una alergia. Pero qué hacer si has bañado a tu perro y a los 3 días se ha revolcado en el lodo? Pues no te preocupes si los tienes que volver a bañar un par de veces seguidas, esto no afectará la salud como lo hiciera bañarlo más seguido, igual si la suciedad no es mucha podemos limpiarlo con toallitas húmedas. Por qué no bañar a los perros todos los días? Porque los perros poseen una grasa en su pelaje que los ayuda a protegerse del medio ambiente, es como un impermeabilizante el cual protege la piel y al bañar a los perros retiramos esta grasa debilitando la primer barrera de defensa, también al bañar a los perro de manera seguidas podría causar una infección en los oídos o hongos en su piel Porque cepillar a nuestros perros? Esto es muy importante, al cepillar por unos minutos al día, retiramos restos de polvo y suciedad, también retiramos los pelos muertos, cuando el pelo muerto no se cepilla genera una mal olor en el animal porque el pelo muerto es materia orgánica y se empieza a descomponer, aparte también no deja ventilar la piel del animal, recordemos que siempre hay que cepillar a favor del crecimiento del pelo. #EspacioAnimal #Animal #Veterinaria #Vet #Zootecnia #Zoo #Mvz #Perro #Caninos #Dog #Doglover #Gato #Felinos #Cat #Catlover #Cachorro #Mascota #Pet #Medicinaveterinaria #Medvet #Medvetlife #Yoveterinario #Vetlife #veterinario #medicoveterinario #medicinaveterinaria #estudianteveterinario #rincóndelveterinario