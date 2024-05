Subsecretario de Justicia y Gendarmería confirman que alumna aspirante sí trotó en la madrugada

13 may. 2024 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó este lunes que Ignacia Albornoz Insulza, aspirante de Gendarmería que murió el pasado domingo en Talcahuano tras una neumonía, sí trotó junto a sus compañeras en la madrugada del 7 de mayo, mismo día en que fue enviada a su natal región del Biobío.

Según denunció su familia más temprano, la alumna de la promoción 2024 de la Escuela de Formación Penitenciaria gendarme Álex Villagrán Pañinao (ESFORPEN), ubicada en San Bernardo, Región Metropolitana, habría sido obligada a bañarse con agua fría y realizar actividad física en la lluvia pese a estar enferma.

¿Qué dijo el subsecretario de Justicia?

Desde la mencionada escuela, el subsecretario sostuvo que "yo no sólo conversé en esta visita con el alto mando de Gendarmería, sino que también fui a visitar específicamente la cuadra, el lugar donde se encuentran las alumnas desarrollando su actividad, y conversé con las compañeras de Ignacia".

"Me dicen que efectivamente ella concurrió a realizar el día 7 de mayo por la madrugada las actividades normales y no se sintió lo suficientemente bien. Ella no habría realizado todas las actividades físicas, es decir, no terminó el trote, pero realizó actividades físicas porque se encontraba en mejores condiciones y había sido dada de alta del Hospital de Carabineros", sumó.

"Si ese día hubo agua fría o no, es algo que va a tener que determinar la investigación"

Consultado sobre la presunta ducha de agua fría de Ignacia, el personero de Gobierno indicó que "acá existen las condiciones para que se duchen con agua caliente, hay unos termos que permiten agua caliente".

"Si ese día hubo agua fría o no, es algo que va a tener que determinar la investigación, pero las condiciones para que todas las estudiantes tengan agua caliente para realizar sus actividades existen al interior de la Escuela de Gendarmería", expuso.

Gajardo aseguró que "estamos tomando todas las medidas para que en cualquier caso que hubiera algún error o algún hecho que rectificar, se tomen todas las medidas y además se atiendan a las responsabilidades del caso".

¿Qué dijeron desde Gendarmería por la muerte de Ignacia?

En tanto, la directora de la Escuela de Gendarmería, coronel María Angélica Aguirre Cárdenas, dijo que "cuando salió el trote ella manifestó o se sintió un poco afectada, ella se retiró de la actividad física y se mantuvo en espera de que terminara el resto de sus compañeras".

"Posterior a eso, ella manifestó nuevamente que se sentía un poco mal y por eso fue nuevamente derivada al Hospital de Carabineros, pero cuando fue sacada el trote en la mañana ella en rigor estaba de alta y no había manifestado tener ningún malestar", concluyó.

