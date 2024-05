Aspirante a gendarme muere por neumonía: Familia denuncia que la obligaron a trotar enferma y de madrugada

13 may. 2024 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte por neumonía de una aspirante a gendarme ha generado indignación en su familia y en los alumnos de la institución. Según sus cercanos, la joven habría sido obligada a trotar de madrugada a pesar de su delicado estado de salud.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de la joven aspirante a gendarme?

Se trata de Ignacia Albornoz Insulza, alumna de la promoción 2024 de la Escuela de Formación Penitenciaria gendarme Alex Villagran Pañinao (ESFORPEN), ubicada en San Bernardo.

La joven se estaba preparando para ser gendarme, sin embargo, un resfriado que derivó en neumonía a causa de un contagio de influenza truncó su carrera.

Aton

Su condición se agravó y terminó perdiendo la vida. Su familia y cercanos aseguran que ella había presentado problemas de salud en los días previos, pero que no fue tomada en cuenta por la institución.

La habrían obligado a trotar enferma y de madrugada

Pese a las advertencias de sus compañeros, los oficiales a cargo del curso la habrían obligado a Ignacia a salir a trotar a las 05:50 de la madrugada del martes 7 de mayo.

"Uno manda a sus hijos sanos a la institución, te exigen miles de exámenes físicos para que ellos puedan entrar, y que después te llamen por teléfono y te digan 'estoy enferma de influenza, me llevan al Hoscar (Hospital de Carabineros)’... La atienden, le dan medicamentos y la vuelven a enviar", señaló Alejandro Hidalgo, padre de la joven, a Mucho Gusto.

"Mi hija llamó por teléfono a la mamá. Le dijo que estaba con influenza y que le habían dado tres días de reposo", comentó Alejandro, pero pese a la indicación médica "la levantaron nuevamente, la bañaron con agua helada, la sacaron a trotar, ese día había llovido".

Joven falleció en el Hospital de Talcahuano

Con el pasar de los días, Albornoz empeoró y fue enviada a su casa en la comuna de Dichato, en la región del Biobío, para estar junto a su familia.

Su estado de salud se fue deteriorando más aún, llegando a fallecer la madrugada de este domingo en el Hospital de Talcahuano, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Padre revela el trato que recibían los aspirantes a Gendarmería

"Había una niña del curso A que la había visto súper mal. Decía que le dijo 'Albornoz, por favor, anda, que te lleven a enfermería, que te lleven nuevamente al Hoscar, tú no estás bien'", relató Alejandro en conversación con el matinal.

"Ella después me contó su historia y me dijo 'lo que pasa es que yo pedí mi baja un día antes, porque me enviaron al Hoscar y me dieron medicamentos que no correspondían a mi enfermedad'. Porque ella también tenía influenza", agregó el hombre.

Además, reveló algunas situaciones que las aspirantes a gendarmes vivían al interior de la institución. "Cuando ellos iban a enfermería, les decían '¿ya vienen otra vez? Si esto no es jardín infantil'", afirmó.

También, apuntó a las vestimentas usadas por los alumnos, las cuales no serían aptas para su formación. "No tenían sus casacas para el frío, no tenían sus botas. Los tenían con buzos, zapatillas mojadas, entonces uno queda en shock", declaró.

