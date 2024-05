Gobierno tras reunión de Boric con madre de conscripto fallecido: "Todo lo ocurrido no quedará impune"

13 may. 2024 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

La madre del conscripto Franco Vargas, quien falleció durante una instrucción militar en Putre, fue recibida este lunes en el palacio de La Moneda tras exigir una reunión con el Presidente Gabriel Boric.

Aunque se desconocen los detalles, en el encuentro se habría abordado la compleja situación que actualmente enfrenta el Ejército con los padres de varios soldados afectados por la fatal marcha del 27 de abril.

Reunión duró cerca de una hora

Romy Vargas llegó hasta la casa de gobierno a eso del mediodía, acompañada de la madrina de Franco, además del exconscripto Francisco Adasme y su madre.

Aton

Pasadas las 12:00 horas se dio inicio a la cita con el mandatario y la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández.

Una hora después, el encuentro se dio por finalizado y la familia del joven conscripto se retiró de La Moneda sin emitir declaraciones.

Más tarde, Fernández se refirió a la reunión en un punto de prensa, revelando que esta se enfocó, principalmente, en entregarle su apoyo a la familia afectada y manifestar su compromiso para dar la verdad.

"La mamá necesita saber todo lo ocurrido con su hijo"

De acuerdo a la jefa de cartera, se trató de una "conversación muy humana, en donde se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros".

"Acá se requiere la verdad, la mamá necesita saber todo lo ocurrido con su hijo... justicia. Y por eso, hay un proceso investigativo que se está llevando adelante, donde además, tal como lo solicité como ministra de Defensa, se nombró a una ministra en visita que está llevando adelante el proceso", explicó.

La secretaria de Estado insistió que "lo que más requieren las familias es saber qué ocurrió, y que aquellas personas que no cuidaron a sus hijos como correspondían, sean sancionadas".

"Nuestra democracia tiene que siempre confiar en la justicia. Acá lo más importante es que las familias tengan la tranquilidad de que todo lo ocurrido no va a quedar impune y que aquellos que les fallaron a los jóvenes van a ser sancionados", reiteró.

Críticas de exministro de Defensa

En la instancia, Fernández fue consultada sobre las declaraciones del otrora ministro de Defensa Nacional, Jaime Ravinet, quien criticó la demora por parte de la actual administración de la cartera.

"En proceso como este, lo más importante es la familia. Es a la familia a la que les hemos relatado todas las acciones que se han llevado a cabo, con toda la información que hemos recibido. Hemos hecho todo lo que está al alcance del ministerio de Defensa", afirmó.

Pero sus declaraciones no se quedaron ahí y emplazó a quienes han cuestionado su gestión en este caso. "Gran parte de esas ex autoridades tienen mi teléfono, y yo no he recibido ninguna llamada, porque a ellos también podría contarles paso a paso todo lo que hemos hecho como ministerio de Defensa", expuso.

Todo sobre Caso Putre