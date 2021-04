Kim Kardashian aseguró que es una mujer “bendecida” luego de que apareciera en la lista organizada por la revista Forbes, que recoge anualmente los nombres de las personas más ricas del mundo.

La socialité figuró durante muchos años en la lista de las celebridades mejor pagadas, pero ahora la revista estima que la estrella de la televisión y empresaria posee una fortuna por un valor neto de mil millones de dólares, frente a los 780 millones que valía en octubre del año pasado.

Según Forbes, el éxito de Kardashian se debe a su fructífera compañía de cosméticos KKW Beauty y su marca de ropa interior y fajas Skims, cuyas ganancias surgieron debido a que los consumidores invirtieron más dinero en ropa cómoda durante la pandemia.

Kardashian decidió sacarle provecho a su propiedad y vendió un 20% de su compañía de cosméticos al conglomerado Coty por 200 millones de dólares. Según estima la revista, su participación restante del 72% todavía vale alrededor de 500 millones.

Por otro lado, la empresaria manejaría una acción mayoritaria de Skims, pero los ingresos de esa parte no han sido desclasificados. Sin embargo, una fuente familiarizada con la compañía le dijo a Forbes que está valorada por encima del medio millón de dólares.

La afortunada familia de Kim Kardashian

Recientemente, Kim Kardashian hizo una aparición sorpresa durante una venta emergente de Skims, que se llevó a cabo en un centro comercial al aire libre de Los Ángeles.

Cuando recién llegaba al sitio, un reportero de TMZ le preguntó cómo se siente tras ser nombrada multimillonaria, a lo que ella respondió que “se siente bendecida”.

Luego, el reportero le preguntó que quién creía que sería el próximo multimillonario de la familia Kardashian, a lo que ella respondió: “Todos ellos”.

Aunque el resto de los Kardashian-Jenner no pueda jactarse por el momento de pertenecer al club de los multimillonarios, la famosa familia ha asegurado una gran prosperidad a través de exitosos acuerdos de patrocinio, diversos negocios y la producción del reality “Keeping Up with the Kardashians”.

