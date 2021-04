La empresaria Kim Kardashian no está sola en el jugoso negocio de amasar grandes fortunas. Entre sus hermanos Kardashian-Jenner, su aún esposo Kanye West, su madre Kris Jenner y otros parientes suman un patrimonio de casi 6 mil millones de dólares.

Recién calificada como multimillonaria por la revista Forbes y con un impresionante patrimonio de mil millones de dólares, la magnate de KKW Beauty lidera a todo su núcleo familiar, únicamente superado por el padre de sus cuatro hijos.

El rapero ostenta un patrimonio que ha sido valorado en 3.3 mil millones de dólares y que él mismo aclaró a Forbes que poseía, cuando en 2020 el medio informó que contaba con 1.3 mil millones, cita el sitio web Wonderwall.

Kim Kardashian encabeza la familia

En marzo de 2021, la agencia Bloomberg divulgó que Kanye West podría alcanzar 6.6 mil millones de dólares, tomando en cuenta su asociación con Adidas y Gap, su catálogo de música y sus inversiones en la firma de fajas Skims, con Kim Kardashian, entre otros negocios.

De los hermanos Kardashian-Jenner, Kylie Jenner es la segunda en la lista de los más ricos. De 23 años de edad, la empresaria de la belleza maneja un patrimonio cercano a los 900 millones de dólares. Luego le sigue Khloé Kardashian (36) con una fortuna de 50 millones de dólares.

Una de las principales ganancias que ha representado para la familia es la serie de telerrealidad “Keeping Up With The Kardashians”. La producción, que data de 2007, ha dejado ganancias a todos quienes han aparecido, incluyendo a West y a Caitlyn Jenner, quien tiene un patrimonio de 100 millones de dólares.

Más millonarios

Tanto Kourtney Kardashian (41) como su hermana, la modelo internacional Kendall Jenner (25), manejan -cada una- la suma de 45 millones de dólares. Ambas son estrellas del reality familiar, pero la mayor del clan también tiene su empresa Poosh.

Rob Kardashian (34), el único varón de la descendencia y el menos mediático del grupo, maneja un patrimonio de 10 millones de dólares, aportados por su aparición en KUWTK, el programa “Rob & Chyna” (2016) y su línea de calcetines Arthur George, según indica Just Jared.

La matriarca Kris Jenner alcanza los 190 millones de dólares, en los que se incluye el 10% de lo que gana cada uno de sus hijos. Además, tiene participación comercial en empresas como las de Kylie y Rob.

La pareja de Khloé y padre de su hija True, el jugador de baloncesto canadiense Tristan Thompson, cuenta con una fortuna de 54 millones de dólares. Mientras que el rapero Travis Scott, ex novio de Kylie y papá de su pequeña Stormi alcanza los 58 millones.

Por su parte, Scott Disick, la ex pareja de Kourtney y padre de sus tres hijos, tiene 45 millones de dólares.

