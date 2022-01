"Busca ayuda": Ricardo Montaner responde con todo a psicóloga que lo cuestionó por besar a su hijo en la boca

El cantante venezolano Ricardo Montaner respondió con todo a una psicóloga que lo cuestionó tras subir una foto del recuerdo, en donde aparece besando en la boca a uno de sus hijos, Ricky, cuando él tenía 7 años.

La psicóloga Florencia Rodríguez fue quien criticó al cantante en Twitter, basándose en la publicación que hizo Montaner en noviembre de 2021.

"Abuso es abuso"

A través de varios tuits, la profesional analizó las dinámicas que se dan en la familia Montaner. El pasado 11 de enero, de hecho, citó un video en donde aparece Evaluna besándose con su hermano Ricky, y luego con su esposo Camilo.

"Es una familia aglutinada, con dificultades para marcar los límites. Muestras de afecto excesivas, que invaden el espacio del otro. ¿Besos entre hermanos?", fue lo que escribió en primer lugar.

Es una familia aglutinada, con dificultades para marcar los limites. Muestras de afecto excesivas, que invaden el espacio del otro. Besos entre hermanos?#montaner #familiamontaner #RickyMontaner #evaluna #Camilo pic.twitter.com/VZoeO4x2AA — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 11, 2022

Luego apuntó directamente contra Ricardo Montaner, citando la foto donde aparece besando a su hijo, escribiendo: "En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de 7 años de edad. Un límite te pido".

Este mensaje fue respondido por el cantante, quien le dijo: "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia... luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar".

La psicóloga no se quedó callada y le respondió que "lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar", concluyó.

En mi perfil de Ig, estuvimos analizando esta foto! @montanertwiter besando a su hijo en la boca, de no mas de 7 años de edad. Un limite te pido 😱#ricky #rickymontaner #familiamontaner #ricardomontaner #limites #excesos pic.twitter.com/CWBfm0WCJN — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 11, 2022

Lo externo siempre es visto como amenaza. Pense que me ibas a pedir un turno. Y si, me psicoanalizo si esa es tu duda 😊. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar. — Psi Flor Rodriguez (@psiflorodriguez) January 14, 2022

