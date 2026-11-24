24 nov. 2026 - 01:45 hrs.

Naya Fácil enfrentó una jornada marcada por la incertidumbre este lunes, luego de acudir a una citación de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación por conducción temeraria que enfrenta tras ser grabada manejando a más de 200 km/h.

La influencer llegó hasta dependencias policiales luego de que se abriera una investigación por un registro que publicó en redes sociales en julio de este año, donde se mostraba conduciendo su denominada Naya Truck a 211 km/h en la comuna de La Pintana.

Naya Fácil reconoció su responsabilidad por el episodio

Antes de acudir a la citación, la creadora de contenido compartió sus impresiones sobre la situación y reconoció que su molestia no estaba dirigida contra la PDI, sino contra ella misma por no haber conseguido modificar algunos aspectos de su comportamiento.

“Desperté de mal humor para eso porque podría estar haciendo otras cosas (…) pero también es mi responsabilidad estar pasando este mal rato”, reconoció.

En esa misma línea, reflexionó sobre las consecuencias que pueden tener sus acciones y aseguró que intentará evitar situaciones similares en el futuro.

“Con esto la vida me enseña que tengo que pensar mejor las tonteras que hago (…) Me quiero intentar comportar bien para no estar metida en problemas”, sostuvo.

Naya Fácil Instagram

Su preocupación por una posible pérdida de la licencia

Pese a reconocer su responsabilidad, Naya Fácil también manifestó su molestia ante la posibilidad de que le retiren su licencia de conducir.

“Voy a responder pésimo, o sea, no sé si pésimo, pero con la verdad, más encima, no sé si me van a quitar la licencia. No sé qué onda, ¿para qué me llamaron si me la quieren quitar? Que me la quiten, al tiro, ¿para qué me hacen ir y volver?”, reclamó.

“Estoy hasta preparada, tengo hasta planes si me llegan a quitar mi licencia”, comentó.

Naya Fácil decidió guardar silencio ante la PDI

Sin embargo, tras salir de las dependencias policiales, la influencer sorprendió al revelar que finalmente decidió no prestar declaración durante la diligencia.

“Opté por mi derecho a guardar silencio y pasaré a declarar con el fiscal”, informó.

Según explicó, tomó esta decisión siguiendo la recomendación de su abogada y haciendo uso de un derecho que le corresponde en el marco de la investigación.

“Tengo mis derechos y opté por mi derecho a guardar silencio”, concluyó.