22 nov. 2026 - 23:00 hrs.

Un vestido inspirado en el cielo nocturno fue el elegido por Dominga López para su segunda presentación en las preliminares de Miss Universo 2026.

La representante chilena apareció en la pasarela con un diseño de pedrería, tonos azules y plateados, además de transparencias que destacaron durante su desfile.

El atuendo tenía una silueta ajustada, escote en forma de corazón y corte sirena. A esto se sumó un imponente collar estilo choker, con colores a juego con el vestido.

Otro detalle que llamó la atención fue que Dominga estuvo entre las candidatas que se atrevieron a llevar la banda de su país sobre el pecho durante esta presentación.

La hazaña que busca lograr Dominga López

La expectativa por una nueva corona para Chile estará puesta en Dominga López, quien competirá en la 75.ª edición de Miss Universo. La última vez que el país consiguió este título fue hace casi 40 años, cuando Cecilia Bolocco se convirtió en la primera chilena en ganar el certamen.

La representante nacional buscará repetir aquella hazaña en la ceremonia que se desarrollará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.