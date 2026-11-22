22 nov. 2026 - 22:22 hrs.

Con un llamativo vestido plateado, Dominga López tuvo su primera aparición en el escenario de Miss Universo. La representante chilena fue parte de uno de los primeros grupos en participar de la etapa preliminar del certamen.

La presentación inicial consistió en que cada candidata dijera su nombre y el país que representa. Así, cuando llegó su turno, la chilena se presentó con la frase: "Dominga López, Chile".

Así fue el paso de Chile por la preliminar

Dominga López compartió escenario con las representantes de Canadá, Islas Caimán, China, Colombia y Costa Rica, en una de las primeras tandas de candidatas que desfilaron durante esta instancia.

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

¿Cómo votar por Dominga López en Miss Universo?

Quienes quieran apoyar a la representante chilena pueden hacerlo a través de la aplicación MU Fan o directamente en el sitio web oficial de Miss Universo.

Para participar, deben ingresar a la sección "Vote", buscar Chile, seleccionar a Dominga López y enviar su voto. Cada persona cuenta con una votación gratuita disponible.

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