22 nov. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 7 del Metro de Santiago contará con 37 nuevos trenes Metropolis, fabricados por la compañía francesa Alstom, que estarán destinados a mejorar la conectividad del transporte público en la capital.

Aunque la empresa es de origen francés, las unidades se construyen en su planta industrial de Taubaté, Brasil. Según informó El Cronista, en septiembre de 2026 ya se habían ensamblado siete de los 37 trenes y el primero había comenzado sus pruebas dinámicas.

Cada tren tendrá cinco coches, una longitud de 102 metros y capacidad para transportar hasta 1.247 pasajeros. Además, incorporará aire acondicionado, cámaras de seguridad, puertos USB-C y espacios destinados a personas con movilidad reducida.

Una de sus principales características será la conducción automática, ya que las unidades operarán sin conductor mediante un sistema de señalización y control ferroviario.

La llegada del primer tren a Santiago está prevista para comienzos de 2027, mientras que la entrada en funcionamiento de la Línea 7 se proyecta para 2028.

¿Cuáles son las comunas beneficiadas por la Línea 7 del Metro?

La futura Línea 7 tendrá una extensión aproximada de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones, conectando siete comunas de la capital:

Renca.

Cerro Navia.

Quinta Normal.

Santiago.

Providencia.

Vitacura.

Las Condes.

De esta manera, el nuevo recorrido permitirá conectar el sector norponiente de Santiago con el sector oriente, beneficiando a cerca de 1,6 millones de personas.

Además, el proyecto busca fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la capital y disminuir la demanda que actualmente concentra la Línea 1.

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