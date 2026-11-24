24 nov. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Un bono que puede alcanzar los $13,5 millones y un ingreso mínimo total de $1,3 millones son parte de los beneficios que contempla el nuevo convenio colectivo alcanzado por los trabajadores de Banco Santander Chile, tras una negociación anticipada con la administración de la entidad.

El acuerdo, que todavía no ha sido firmado, contempla cinco ejes con vigencia hasta 2030. Uno de los principales beneficios es un bono extraordinario cuyo monto dependerá de la antigüedad de cada trabajador en la institución y que comenzará a pagarse el próximo 8 de enero. Así, quienes llevan hasta un año en el banco recibirán $1.970.000; los que tienen entre uno y tres años, $2.750.000; y aquellos con entre tres y seis años, $4.500.000. El monto aumenta progresivamente hasta llegar a $13.500.000 para los funcionarios con más de 40 años de servicio.

El beneficio contempla a los trabajadores sindicalizados y también a quienes no están afiliados, pero deben adherir a algún sindicato para acceder a las condiciones completas. Así lo explicó a La Tercera Walter Figueroa, presidente de la Federación de Sindicatos Banco Santander Chile, quien advirtió que "si no adhieren, no tienen ningún beneficio".

Otro de los cambios es el aumento del ingreso mínimo total a $1,3 millones. Este monto considera el sueldo base, las gratificaciones, la colación o su equivalente en alimentación y el bono por término de conflicto.

El convenio también incorpora mejoras en beneficios familiares. Entre ellas, el bono por nacimiento de un hijo subirá de UF 25 a UF 35, mientras que el aporte para jardín infantil y sala cuna aumentará de UF 7 a UF 8, duplicando además sus cupos, de 10 a 20. También se contempla un retorno gradual de dos meses tras el postnatal y un bono de UF 70 para fertilización asistida, con 50 cupos disponibles.

En materia de educación, se entregará un bono anual de $1 millón a trabajadores o hijos de funcionarios que representen a Chile en competencias federadas internacionales. Además, el Premio PAES aumentará de $1.250.000 a $1.350.000 y se incorporarán beneficios para hijos de trabajadores que cursen estudios regulares fuera del país. En tanto, en el eje de retiro y protección, la indemnización por despidos por necesidades de la empresa subirá de 12% a 14%.

Finalmente, el acuerdo contempla un beneficio para la adquisición de la primera vivienda, mediante un bono especial único de UF 50, que se pagará al momento de firmar la escritura y sujeto al cumplimiento de determinados requisitos. Sobre los resultados de la negociación, Figueroa aseguró que "nosotros teníamos el mejor convenio de la banca antes de negociar y hoy tenemos el mejor convenio de una empresa en Chile, lejos".

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