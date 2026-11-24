24 nov. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo de un automóvil de alta gama, marca Maserati, se registró la noche del lunes en un strip center de la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Conductor fue golpeado

El hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas, cuando la víctima se retiraba del recinto comercial ubicado en calle Pedro Fontova a bordo de su automóvil.

En ese momento, dos delincuentes descendieron de otro vehículo y abordaron al conductor, a quien golpearon en el rostro para quitarle las llaves.

"Desconoce o no tiene certeza si (el golpe) fue con un arma de fuego u otro elemento, así que de momento hablamos solamente de un elemento contundente", señaló el teniente de Carabineros Juan Pablo Cavieres.

La víctima no alcanzó a reaccionar ante el ataque. Los asaltantes consiguieron su objetivo y escaparon del lugar a bordo del auto en dirección al sur por Pedro Fontova.

El delito quedó registrado en videos grabados por personas que se encontraban en locales comerciales cercanos. En las imágenes también se escuchan los gritos de quienes presenciaron el asalto.

Siguen buscando vehículo robado

Tras la denuncia del afectado, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó las primeras diligencias en el lugar.

Además, se logró identificar la patente del vehículo utilizado por los delincuentes, que no mantenía encargo por robo.

El Maserati sustraído está siendo buscado por Carabineros, mientras se espera que la Fiscalía determine los próximos pasos de la investigación y las diligencias para dar con los responsables.