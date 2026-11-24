Este viernes comienza el Black Friday 2026: Revisa algunas de las destacadas marcas que podrás comprar con descuento
- Por Paz Morales
Una nueva edición del Black Friday en Chile está próxima a comenzar. Este viernes 27 de noviembre empieza el evento comercial que permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales físicos (algunos se adhieren a esta medida).
La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará en la antesala de Navidad, por lo que también representa una oportunidad para adelantar la compra de regalos y otros productos antes de diciembre.
¿Qué marcas tendrán descuentos durante el Black Friday?
Como suele ocurrir en cada edición del evento, las ofertas abarcarán un amplio rango de marcas, productos y servicios. Entre las categorías más destacadas que participarán del evento se encuentran:
- Tecnología: Destaca la marca Reuse, que cuenta con celulares reacondicionados, y Mercado Libre, plataforma donde puedes elegir entre una gran variedad de notebooks, computadores, televisores, audífonos y accesorios.
- Vestuario y calzado: Participan del evento marcas de ropa, zapatillas, accesorios y artículos deportivos. Algunas de ellas son Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Rapsodia, New Balance, Reebok y Adidas.
- Hogar: Las multitiendas especializadas en hogar, Easy y Homecenter, estarán presentes con descuentos en muebles, decoración, electrodomésticos, artículos para el dormitorio y para equipar tu casa. También participa Steward, marca especializada en menaje de cocina.
- Belleza y cuidado personal: Sokobox, con productos de cosmética coreana para el cuidado de la piel, y Clínica Cela, que ofrecerá packs de depilación láser con hasta un 75% de descuento.
- Viajes y turismo: Viajobien!, agencia de viajes que promete hasta un 65% en sus paquetes turísticos, que incluyen destinos al Caribe y a Europa.
Para revisar en detalle las ofertas, puedes entrar aquí.
¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en Chile?
El Black Friday 2026 comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, según informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
Los horarios y la duración de cada oferta pueden variar según los comercios participantes. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los cuatro días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.
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