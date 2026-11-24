24 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Una nueva edición del Black Friday en Chile está próxima a comenzar. Este viernes 27 de noviembre empieza el evento comercial que permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales físicos (algunos se adhieren a esta medida).

La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará en la antesala de Navidad, por lo que también representa una oportunidad para adelantar la compra de regalos y otros productos antes de diciembre.

¿Qué marcas tendrán descuentos durante el Black Friday?

Como suele ocurrir en cada edición del evento, las ofertas abarcarán un amplio rango de marcas, productos y servicios. Entre las categorías más destacadas que participarán del evento se encuentran:

Tecnología: Destaca la marca Reuse , que cuenta con celulares reacondicionados, y Mercado Libre , plataforma donde puedes elegir entre una gran variedad de notebooks, computadores, televisores, audífonos y accesorios.

Destaca la marca , que cuenta con celulares reacondicionados, y , plataforma donde puedes elegir entre una gran variedad de notebooks, computadores, televisores, audífonos y accesorios. Vestuario y calzado: Participan del evento marcas de ropa, zapatillas, accesorios y artículos deportivos. Algunas de ellas son Levi's, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Rapsodia, New Balance, Reebok y Adidas.

Participan del evento marcas de ropa, zapatillas, accesorios y artículos deportivos. Algunas de ellas son Hogar: Las multitiendas especializadas en hogar, Easy y Homecenter , estarán presentes con descuentos en muebles, decoración, electrodomésticos, artículos para el dormitorio y para equipar tu casa. También participa Steward , marca especializada en menaje de cocina.

Las multitiendas especializadas en hogar, , estarán presentes con descuentos en muebles, decoración, electrodomésticos, artículos para el dormitorio y para equipar tu casa. También participa , marca especializada en menaje de cocina. Belleza y cuidado personal: Sokobox , con productos de cosmética coreana para el cuidado de la piel, y Clínica Cela, que ofrecerá packs de depilación láser con hasta un 75% de descuento.

, con productos de cosmética coreana para el cuidado de la piel, y que ofrecerá packs de depilación láser con hasta un 75% de descuento. Viajes y turismo: Viajobien!, agencia de viajes que promete hasta un 65% en sus paquetes turísticos, que incluyen destinos al Caribe y a Europa.

Para revisar en detalle las ofertas, puedes entrar aquí.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en Chile?

El Black Friday 2026 comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, según informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Los horarios y la duración de cada oferta pueden variar según los comercios participantes. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los cuatro días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.

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