18 nov. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de los rumores que aseguraban que el exPresidente Gabriel Boric se convertiría en padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, finalmente fue el propio exmandatario quien confirmó la noticia en sus redes sociales.

"Bienvenida al viaje"

"Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos", comienza el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación cuenta con una fotografía familiar en donde se puede ver a Boric, Carrasco, la pequeña Violeta y al hijo que la pareja del expresidente tuvo en una relación anterior.

"Estamos felices y ansiosos por presentarte al mundo que es y el que queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras", continúa el escrito del exgobernante.

"Gracias a todos por su cariño"

Para cerrar la publicación, Gabriel Boric le dedicó unas palabras a sus simpatizantes, agradeciendo sus buenos deseos: "Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor".

Otro de los rumores que se comenzó a hablar ayer es que el exPresidente se casaría con Carrasco el próximo mes de enero; sin embargo, Boric no informó nada respecto a esta situación.

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