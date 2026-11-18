18 nov. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Independencia, junto con personal de Carabineros, realizó durante la mañana de este miércoles un operativo de desalojo, clausura y demolición interior de una vivienda tomada en calle San Luis, inmueble que durante los últimos años había sido denunciado por vecinos debido a la venta de drogas y a hechos de extrema violencia.

De acuerdo con los antecedentes municipales, la propiedad, que se encontraba abandonada por sus dueños en medio de una disputa legal por herencia y sufrió un incendio a principios de este año, fue ocupada por distintas bandas criminales y registra dos homicidios en su interior, el más reciente ocurrido el pasado 19 de octubre, cuando una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida tras asistir a una fiesta en el sector de San Luis con Escanilla.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que el despliegue busca erradicar de forma definitiva el uso irregular del recinto y eliminar el riesgo estructural que representan sus ampliaciones no autorizadas.

"Hoy día hicimos este operativo en calle San Luis, que ya lleva durante años siendo un problema importante para la comunidad del sector por denuncias de droga, de incivilidades y casos muy graves como el que tuvimos hace pocas semanas atrás de un homicidio al interior de esta vivienda (...) Quisimos cerrar la casa, sacar a las personas que estaban adentro y demoler el interior", señaló el jefe comunal.

El desalojo de menores y el trabajo policial en la comuna

Según detalló el alcalde, al momento de ingresar a la propiedad, los equipos municipales encontraron a cuatro personas viviendo en su interior, entre ellas dos menores de edad, quienes ya habían sido notificadas previamente del procedimiento y fueron asistidas por la oficina de la niñez y el equipo social del municipio para trasladar sus pertenencias hacia un arriendo formal.

Asimismo, Iglesias hizo un llamado a los propietarios de inmuebles en desuso a hacerse cargo de sus terrenos para evitar que sean ocupados por organizaciones criminales. "Las casas tomadas de Independencia son imposibles de asumir en su totalidad para el municipio; necesitamos que los propietarios puedan ponerlas en arriendo, venderlas o hacerse cargo para no tener lugares que son tomados por bandas criminales", sostuvo.

Por su parte, el coronel Cristian Morgenstern, prefecto de la Zona Norte de Carabineros, indicó que todos los antecedentes sobre el crimen de la menor ocurrido en octubre fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente, destacando además los resultados del trabajo preventivo junto al municipio.

"Con la Municipalidad de Independencia hemos desarrollado distintos operativos dentro de la comuna, lo cual ha permitido tener una disminución importante en los delitos que han ocurrido acá. Estamos abordando un 12% menos de delitos en este sector", afirmó la autoridad policial.