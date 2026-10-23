Indignación en Independencia: Autos utilizan ciclovía como estacionamiento

23 oct. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación denunció un despacho de Meganoticias Amanece desde la comuna de Independencia, donde conductores de vehículos particulares utilizan como estacionamiento la ciclovía ubicada en la intersección de Zañartu con San José, frente al Hospital San José.

La periodista Daniela Valdés dio cuenta de cómo los automóviles mal estacionados bloquean el paso destinado a los ciclistas, quienes se ven obligados a abandonar la ciclovía y ocupar la pista por donde circulan los vehículos para continuar su trayecto.

La situación genera preocupación y descontento entre quienes se movilizan en bicicleta, debido al riesgo de accidentes que implica tener que compartir la calzada con el resto del tránsito.

Vehículos bloquean el paso de los ciclistas

De acuerdo con lo expuesto en el despacho, la ciclovía debería mantenerse despejada para permitir el desplazamiento seguro de quienes utilizan este medio de transporte. Sin embargo, la presencia de automóviles estacionados sobre la vía impide que los ciclistas puedan circular con normalidad.

Ante el bloqueo, las personas que transitan en bicicleta deben esquivar los vehículos y desplazarse por la pista destinada al tránsito motorizado, maniobra que los expone a posibles colisiones y otras situaciones de riesgo.

Denuncian que hay estacionamientos disponibles en el sector

Uno de los puntos que genera mayor molestia entre los ciclistas es que, según lo señalado en el reporte, existen estacionamientos disponibles en los alrededores, pese a lo cual algunos conductores optan por ocupar la ciclovía.

El problema se registra frente al Hospital San José, un sector con circulación de vehículos y peatones, donde mantener despejada la infraestructura para bicicletas resulta clave para evitar situaciones peligrosas.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan quienes utilizan la bicicleta para trasladarse por la capital cuando las vías destinadas a su circulación son bloqueadas por vehículos mal estacionados.