Dos temblores sacuden la zona centro-norte en pocos minutos: Revisa cuál fue la magnitud de los sismos
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 00:59 horas.
Minutos después, a las 01:01 horas, otro temblor se percibió en la misma zona.
¿Dónde fue el epicentro?
El primer movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a tres kilómetros al sur de La Higuera, a 50 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
En tanto, el segundo sismo, tuvo un epicentro a cuatro kilómetros al sureste de La Higuera, a 46 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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