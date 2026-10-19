Jaime Leyton advierte por lluvias de este martes en la RM: "Será muy parecido al día del aluvión en San Carlos de Apoquindo"

19 oct. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

Los pronósticos del tiempo hablan de intensas lluvias en pocos minutos, granizos y tormentas eléctricas. En ese sentido, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, advirtió sobre la peligrosidad y la rapidez con la que se intensificarán las precipitaciones durante este martes 20 de octubre en la Región Metropolitana y regiones vecinas.

El especialista enfatizó que la jornada comenzará con chubascos aislados durante la mañana, pero que el panorama cambiará radicalmente a contar de la tarde, configurando un escenario similar al que provocó emergencias complejas semanas atrás.

"Después del mediodía es otro cuento, que va a ser muy parecido a lo que ocurrió, lamentablemente, en el día del aluvión ahí en San Carlos de Apoquindo, porque se intensifica rápidamente después del mediodía", alertó Leyton.

Isoterma cero alta y riesgo de remociones en masa

Una de las principales preocupaciones manifestadas por el meteorólogo radica en las condiciones térmicas que acompañarán a esta masa nubosa, la cual afectará de manera simultánea a varias regiones del centro del país.

Según explicó el profesional de Megatiempo, la precipitación no solo se concentrará en breves lapsos de tiempo, sino que caerá a una altitud elevada en la cordillera, incrementando el riesgo en los sectores precordilleranos.

"La diferencia es que actúa en varias regiones, no solamente en la Región Metropolitana, sino que en varias regiones y además con isoterma cero alta, que ya sabemos que hay una asociación directa entre isoterma cero alta, lluvia intensa y la posibilidad, que es notoriamente alta, de remoción en masa", puntualizó el meteorólogo.

Preparación de las autoridades y medidas preventivas

Frente a la alerta emitida por los especialistas, el experto en gestión de riesgos, Michel De L'Herbe, valoró los protocolos preventivos activados para hacer frente al evento, destacando el decreto de emergencia preventiva que otorga mayor flexibilidad de recursos a los municipios.

Asimismo, De L'Herbe resaltó la determinación de decretar Alerta Roja y la suspensión de clases en 10 comunas precordilleranas de la capital, medida informada con casi 48 horas de anticipación que permite a las familias programar sus desplazamientos y descongestionar el flujo vehicular en las zonas con mayor riesgo de afectación.