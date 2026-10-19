Por riesgo ante las lluvias: Puente Alto ofrece traslado a albergues a familias de dos campamentos

19 oct. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Ante la llegada del sistema frontal que dejará lluvias en la Región Metropolitana este martes, el municipio de Puente Alto desplegó un operativo de evacuación preventiva en dos campamentos ubicados en la ribera del río Maipo, identificados por las autoridades como sectores críticos.

Se trata de los campamentos Valle Hermoso y Sueño de Todos, donde equipos municipales y personal de Carabineros están recorriendo las viviendas para informar a las familias sobre los riesgos y ofrecerles alternativas para resguardarse ante las precipitaciones.

El procedimiento contempla el traslado de quienes decidan salir del sector en camionetas municipales hasta un bus dispuesto por el municipio, que posteriormente los lleva a los albergues habilitados. Uno de ellos funciona en la iglesia María Magdalena, mientras que el segundo está ubicado en el sector de Gandarillas.

Operativo se mantiene hasta las 22:00 horas

Según lo informado, el operativo se mantendría hasta las 22:00 horas. La evacuación es preventiva y no obligatoria, aunque las autoridades llaman a las familias a considerar los riesgos asociados a las lluvias, especialmente por la cercanía de sus viviendas al río Maipo.

Hasta el momento del reporte, el municipio había contabilizado a 12 personas que habían salido del lugar, cifra que podía aumentar mientras continuaba el procedimiento.

El alcalde de Puente Alto Matías Toledo también ha planteado la necesidad de adoptar medidas preventivas en otros puntos de la comuna identificados como críticos.

De acuerdo con los pronósticos mencionados, las precipitaciones más intensas se esperan después del mediodía de este martes.