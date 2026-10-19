Santiago se prepara para la tormenta: Empresas eléctricas activan plan de contingencia ante eventuales cortes de luz

19 oct. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el pronóstico meteorológico que anticipa lluvias intensas, granizos y posibles tormentas eléctricas para este martes y miércoles en Santiago, las empresas distribuidoras de energía que operan en la Región Metropolitana activaron planes de contingencia preventivos para reforzar la atención en puntos críticos y responder a eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

El despliegue está enfocado en mitigar los riesgos asociados al evento climático, como la caída de ramas o el impacto del viento sobre la red de media y baja tensión, disponiendo de cuadrillas adicionales y equipos de respaldo para atender con rapidez las interrupciones de suministro y reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias reportadas en la capital.

Refuerzo en la Región Metropolitana: El despliegue de Enel y CGE

Para la capital, donde operan principalmente Enel Distribución (que abastece a 33 comunas) y CGE (en comunas del sector sur y periurbano de la RM), las compañías estructuraron un reforzamiento extraordinario de sus capacidades operativas:

Enel Distribución : La compañía activó un plan de emergencia que contempla aumentar hasta nueve veces la disponibilidad de sus recursos técnicos en terreno en comparación con una jornada normal. A esto se suma un incremento de hasta cinco veces en su capacidad de atención a clientes a través de su call center y canales digitales, junto con un monitoreo permanente y la provisión de equipos de respaldo como baterías y grupos electrógenos para pacientes electrodependientes registrados.

: La compañía activó un plan de emergencia que contempla en comparación con una jornada normal. A esto se suma un incremento de hasta cinco veces en su capacidad de atención a clientes a través de su call center y canales digitales, junto con un monitoreo permanente y la provisión de equipos de respaldo como baterías y grupos electrógenos para pacientes electrodependientes registrados. CGE en la RM: La empresa activó un plan especial de operación preventiva en sus zonas de concesión capitalinas, aumentando el personal técnico en centros de control y disponiendo de brigadas livianas y pesadas para atender emergencias de infraestructura dañada de forma más rápida.

En ambos casos, las compañías hicieron un llamado prioritario a los clientes electrodependientes para verificar el estado de sus equipos de respaldo e instaron a la ciudadanía a no acercarse a cables cortados ni a postes dañados en la vía pública.

Plan preventivo en regiones: Desde Coquimbo hasta el Biobío

El impacto del sistema frontal también movilizó las operaciones fuera de la capital. A nivel regional, CGE decretó un plan de acción preventivo que abarca toda su zona de concesión comprendida entre las regiones de Coquimbo y el Biobío.

Dentro de las medidas adoptadas para las regiones del centro y sur del país destacan:

Generadores de respaldo: Se dispuso de 225 equipos de generación eléctrica (con una capacidad conjunta superior a los 91 mil kVA), los cuales serán trasladados a las comunas o zonas más críticas para reponer el servicio de manera provisoria mientras se ejecutan arreglos en las redes.

(con una capacidad conjunta superior a los 91 mil kVA), los cuales serán trasladados a las comunas o zonas más críticas para reponer el servicio de manera provisoria mientras se ejecutan arreglos en las redes. Atención a electrodependientes : Contacto directo con pacientes registrados en zonas de concesión para asegurar el funcionamiento de los generadores y el abastecimiento de combustible. Para este grupo, CGE mantiene la línea directa 800 203 180.

: Contacto directo con pacientes registrados en zonas de concesión para asegurar el funcionamiento de los generadores y el abastecimiento de combustible. Para este grupo, Mantenimiento previo: La ejecución de más de 170 mil acciones preventivas del "Plan Invierno", que incluyeron poda de vegetación cercana al tendido eléctrico, revisión de estructuras y lavado de aislación.

Canales de contacto ante cortes de energía

Las autoridades y las empresas recomendaron privilegiar el uso de plataformas digitales para reportar la suspensión del servicio, con el fin de no saturar las líneas telefónicas durante las horas de mayor intensidad de las lluvias: