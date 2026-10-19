Riesgo de aluviones en la RM y probables trombas marinas en la costa: El reporte de la directora de Senapred para esta semana

19 oct. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió sobre la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá lluvias, granizos, tormentas eléctricas y fuertes vientos que afectarán al país desde la región de Atacama hasta Los Lagos desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre.

La autoridad se refirió al riesgo de remociones en masa en sectores de la zona central y también a la posibilidad de trombas marinas en parte de la costa.

Riesgo de aluviones

En la Región Metropolitana, la preocupación está puesta en las precipitaciones previstas para este martes 20 y en el riesgo de aluviones y deslizamientos de tierra en sectores cordilleranos y precordilleranos.

De hecho, el Gobierno informó que diez comunas de la RM se encuentran bajo alerta roja por riesgo de remociones en masa: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Además, se dispuso la suspensión de clases para este martes en esas comunas como medida preventiva.

"Esta persistencia de precipitaciones en la zona centro y sur mantiene incrementadas las posibilidades de eventos de remoción en masa, principalmente, en las zonas donde ya se han registrado deslizamientos y aluviones", señaló la directora nacional de Senapred.

De hecho, advirtió que Sernageomin indicó que existe una "posibilidad alta de ocurrencia de remociones en masa en precordillera en valles precordilleranos de Coquimbo, Región Metropolitana, además del valle longitudinal y la precordillera de O'Higgins".

Advierten por probables trombas marinas en la costa

Otro de los fenómenos que podría presentarse durante el evento meteorológico es la formación de trombas marinas. Según explicó Cebrián, la Gobernación Marítima emitió un aviso especial por la probabilidad de estos fenómenos debido a la actividad convectiva sobre el océano y la costa.

El aviso comprende el tramo entre las regiones del Maule y Los Ríos, con condiciones que podrían comenzar a presentarse a partir de este martes 20.

Los días de más riesgo

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó precipitaciones, viento y tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Biobío, principalmente durante este martes 20 y miércoles 21 de octubre, por lo que se declaró emergencia preventiva hasta el viernes.

Según explicó Cebrián, los fenómenos de mayor intensidad se esperan durante "la tarde y noche del martes en cordillera de la Costa, valles y precordillera del tramo, pudiendo registrar, además, granizos y precipitaciones intensas en pulsos de menos de una hora", indicó.

Directora Nacional de #Senapred, Alicia Cebrián, entrega perspectivas para la semana, informando sobre el escenario meteorológico que se espera para el país. https://t.co/fxD1T6Mify — SENAPRED (@Senapred) October 19, 2026

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