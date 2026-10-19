Ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizos: Bomberos de Santiago acuartela a todo su personal

19 oct. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos de Santiago, a través de sus redes sociales, informó el acuartelamiento de todo su personal a raíz del pronóstico del tiempo que anuncia lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizos en las próximas horas.

Según lo reportado, el comandante de la institución, Giorgio Tromben, determinó esta medida a contar de las 18:00 horas de hoy lunes.

“La medida tiene como objetivo contar con el material necesario y los voluntarios y voluntarias disponibles en sus cuarteles para atender de manera eficiente y oportuna las emergencias que se puedan producir a partir de los pronósticos meteorológicos anunciados para la Región Metropolitana durante los próximos días”, se expuso en su sitio oficial.

Asimismo, Bomberos de Santiago dijo que "encuentra trabajando en forma coordinada con todas las autoridades correspondientes para disponer de los recursos que sean necesarios ante cualquier emergencia".

No es lo único, ya que también se han determinado otras medidas de acción preventivas, tales como:

En las comunas de Las Condes y Lo Barnechea se ha realizado una sectorización preventiva en relación con las áreas ya afectadas el pasado 8 de octubre, así como con las quebradas que pudieran activarse.

se ha realizado una sectorización preventiva en relación con las áreas ya afectadas el pasado 8 de octubre, así como con las quebradas que pudieran activarse. En base a la sectorización ya señalada, se distribuirán compañías a los sectores previamente asignados .

. Se ha designado a un Oficial de Comandancia como Oficial de Enlace en la unidad de monitoreo de emergencias de la Municipalidad de Las Condes , medida que podría replicarse en otras de las 9 comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

, medida que podría replicarse en otras de las 9 comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago. En caso de ser necesario, las compañías con carros especializados realizarán recorridos preventivos por aquellas zonas que pudieran presentar algún grado de dificultad.

Cabe recordar que, a partir de los informes de la Dirección Meteorológica de Chile, se han suspendido las clases en 10 comunas de la región Metropolitana, zona que se mantiene bajo "Alerta Roja".

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