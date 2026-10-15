Derrumbe moviliza a personal de Bomberos en el centro de Santiago: Habría personas atrapadas

15 oct. 2026 - 22:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó en la noche de este jueves de un derrumbe al interior de una propiedad, lo que provocó que personal de emergencias se movilizara para monitorear la situación.

Según los últimos antecedentes, el hecho se produjo en av. Ejército Libertador con Domeyko, donde habría personas atrapadas.

En el sector trabajan máquinas de al menos siete compañías, además de voluntarios.

¿Qué dijo Bomberos?

Bomberos detalló que se trató del "colapso parcial" de una casona de dos pisos: "En el interior hay personas que hemos visto salir. Estamos en este minuto haciendo un plan de seguridad para cortar el tránsito y sacar a los civiles", dijo uno de los funcionarios.

"La casa está con un riesgo inminente de colapso. Hemos establecido un plan de monitoreo con equipos láser. La estructura está completamente fracturada", sostuvo.

En medio del operativo, se destacó que se está trabajando en un "plan de ingreso" que podría tomar horas, para descartar que haya personas lesionadas.

Por el momento, Bomberos observó salir al menos a seis personas: "No tenemos información de cuántas más hay dentro de la casa", agregó un bombero en terreno.

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