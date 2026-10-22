Hasta 6 horas sin luz: Enel anuncia corte de suministro en 12 comunas para este viernes

22 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este viernes 23 de octubre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en 12 comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 22 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Colina, Las Condes, Recoleta, Independencia, Quilicura, Providencia, Santiago, San Miguel, Cerrillos, Pudahuel, Maipú y La Florida.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Colina

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas:

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Independencia

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas:

Santiago

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Pudahuel

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Maipú

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas:

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas:

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