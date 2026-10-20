Corte de luz en 9 comunas este miércoles por hasta 7 horas: Revisa si tu sector será afectado

20 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este miércoles 21 de octubre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta 7 horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 21 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Colina, Conchalí, Renca, Recoleta, Pudahuel, Santiago, La Reina, La Florida y San Joaquín.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Colina

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Conchalí

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Renca

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Pudahuel

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Santiago

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

La Reina

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:

La Florida

Desde las 09:30 hasta las 16:00 horas:

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

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