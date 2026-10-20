Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en una comuna de la Región Metropolitana

20 oct. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Por cambio de válvula, Aguas Andinas programó cortes de agua en la Región Metropolitana para la jornada de este miércoles 21 de octubre.

A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de una comuna los que se verán afectados, por hasta 12 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

En específico, las comuna que sufrirá interrupción en el suministro es Providencia.

Estos son los perímetros afectados:

Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves:

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