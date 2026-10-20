Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en una comuna de la Región Metropolitana
¿Qué pasó?
Por cambio de válvula, Aguas Andinas programó cortes de agua en la Región Metropolitana para la jornada de este miércoles 21 de octubre.
A través de su sitio web, la compañía especificó que son sectores de una comuna los que se verán afectados, por hasta 12 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
En específico, las comuna que sufrirá interrupción en el suministro es Providencia.Ir a la siguiente nota
Estos son los perímetros afectados:
Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves:
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