Inicia prolongado corte de agua en medio de las lluvias en dos comunas de la Región Metropolitana
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Tal como estaba anunciado para este día de lluvias, la tarde de este martes la empresa sanitaria Aguas Andinas dio inicio a un prolongado corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.
Prolongado corte de agua
Desde las 15:00 horas, la empresa responsable del suministro de agua potable en la mayoría de las comunas del Gran Santiago se encuentra llevando a cabo trabajos de mantención que estaban programados con antelación.
En concreto, las comunas afectadas son Buin y Las Condes, aunque no de forma generalizada, sino en un perímetro acotado en el cual se desempeñan los trabajos.Ir a la siguiente nota
¿Hasta qué hora durará el corte de agua?
En la comuna de Buin, los trabajos que se están desarrollando corresponden a una "ampliación de redes" y se extenderán hasta las 22:00 horas de este martes.
En el caso de Las Condes, se está realizando un "traslado de grifo" que tendrá interrumpido el suministro hasta las 03:00 horas de mañana miércoles.
En el sitio web de Aguas Andinas (pincha aquí) puedes revisar los trabajos que se están desarrollando actualmente, incluidos algunos de "emergencia" en otras cuatro comunas, y los que están programados para mañana miércoles 21 de octubre.
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