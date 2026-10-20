Inicia prolongado corte de agua en medio de las lluvias en dos comunas de la Región Metropolitana

20 oct. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como estaba anunciado para este día de lluvias, la tarde de este martes la empresa sanitaria Aguas Andinas dio inicio a un prolongado corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.

Prolongado corte de agua

Desde las 15:00 horas, la empresa responsable del suministro de agua potable en la mayoría de las comunas del Gran Santiago se encuentra llevando a cabo trabajos de mantención que estaban programados con antelación.

En concreto, las comunas afectadas son Buin y Las Condes, aunque no de forma generalizada, sino en un perímetro acotado en el cual se desempeñan los trabajos.

¿Hasta qué hora durará el corte de agua?

En la comuna de Buin, los trabajos que se están desarrollando corresponden a una "ampliación de redes" y se extenderán hasta las 22:00 horas de este martes.

En el caso de Las Condes, se está realizando un "traslado de grifo" que tendrá interrumpido el suministro hasta las 03:00 horas de mañana miércoles.

En el sitio web de Aguas Andinas (pincha aquí) puedes revisar los trabajos que se están desarrollando actualmente, incluidos algunos de "emergencia" en otras cuatro comunas, y los que están programados para mañana miércoles 21 de octubre.

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