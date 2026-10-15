Por hasta 15 horas: Programan cortes de agua en sectores de la RM para este jueves

15 oct. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 15 de octubre, debido a trabajos de mantención.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

Lo Prado: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 16 de octubre

Aguas Andinas

Conchalí: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 16 de octubre

Aguas Andinas

Buin: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas

Aguas Andinas

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