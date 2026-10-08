Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este jueves

08 oct. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de trabajos de mantención y mejoras en la red de agua potable, Aguas Andinas informó que este jueves 8 de octubre se realizará un corte programado en una comuna de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo detallado por la sanitaria, las labores operativas podrían extenderse por hasta 15 horas consecutivas. La suspensión no abarcará la totalidad de la comuna, sino que se centrará en sectores específicos informados por la compañía.

Ante dudas sobre los cuadrantes exactos o puntos de abastecimiento alternativo, Aguas Andinas mantiene operativos sus canales de atención al cliente y plataformas digitales.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Conchalí

Inicio: Desde las 15:00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 06:00 horas del viernes 9 de octubre.

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