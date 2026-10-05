Anuncian corte de agua para dos comunas de la RM este martes: Se extenderá por hasta 4 horas

05 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos trabajos de mantención y mejora en la red de agua potable, Aguas Andinas informó que se registrará un corte de agua programado que afectará a sectores específicos de dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo detallado por la empresa sanitaria, la suspensión del servicio comenzará durante la noche de este martes 6 de octubre y se extenderá por hasta cuatro horas, afectando a un perímetro delimitado entre Santiago y Providencia.

En caso de requerir más detalles o consultar los puntos exactos de corte y abastecimiento, la compañía mantiene disponible su plataforma web y canales de atención a clientes.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

El corte de agua afectará a los siguientes sectores de la capital:

Santiago y Providencia: Desde las 22:00 horas del martes 6 de octubre hasta las 02:00 horas del miércoles 7 de octubre.