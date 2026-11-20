20 nov. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un temporal con vientos de más de 100 kilómetros por hora destruyó este viernes unas 8.000 casas en el municipio de Tupancireta, al sur de Brasil.

La población se encuentra sin servicios públicos y las autoridades buscan muertos y heridos entre los destrozos. La lluvia y los vientos arrasaron este municipio de 20.000 habitantes durante la madrugada.

"Es algo nunca visto"

Es "algo nunca visto, una escena de película: nuestro hospital estaba bloqueado por los árboles alrededor, las carreteras de acceso al municipio bloqueadas con árboles. La ciudad se acabó", dijo el alcalde de Tupancireta, Gustavo Herter, en un video divulgado por medios locales.

De las 8.600 casas del municipio, "calculo que unas 8.000 ya no tienen techo. La ciudad ya no tiene red eléctrica, no tiene abastecimiento de agua. Fue destruida entre las tres de la mañana y las 3:40", agregó Herter, cuya propia casa fue afectada.

La Defensa Civil del estado de Rio Grande do Sul, donde se encuentra Tupancireta, investiga dos posibles muertes por la tormenta, indicó Luciano Boeira, coordinador estadual de la entidad.

"No tenemos más detalles, sabemos que había una fiesta en el municipio, donde el techo de esa estructura terminó colapsando", dijo Boeira a Radio Gaucha.

"La posibilidad de tornado no está descartada"

Los vientos alcanzaron 114 kilómetros por hora, según la autoridad meteorológica brasileña (Inmet). "La posibilidad de tornado no está completamente descartada, pero el fenómeno no explicaría la extensión de los daños", informó la Defensa Civil.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destinó 2 millones de reales (unos 330.000 dólares) para atender la emergencia y afirmó que la prioridad es restablecer el servicio de energía.

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