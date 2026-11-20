20 nov. 2026 - 11:28 hrs.

La marca Tesla, propiedad del empresario Elon Musk, comenzó oficialmente sus operaciones en Argentina. Su llegada contempla inicialmente dos modelos y cinco versiones disponibles para el mercado trasandino.

¿Cómo son los modelos?

La oferta estará compuesta por el Model 3, con tres alternativas, y el Model Y, que llegará en dos configuraciones. Este último es un SUV que ha destacado a nivel mundial: fue el vehículo más vendido en 2023 y nuevamente lidera el ranking durante este año, según informó Clarín.

Los ejemplares comercializados en Argentina serán importados desde China. El Model Y tiene capacidad para cinco pasajeros y mide 5,79 metros de largo, mientras que su estructura incorpora grandes piezas de aluminio y una batería integrada al chasis.

En cuanto a su rendimiento, contará con dos opciones de autonomía homologada: 465 y 661 kilómetros. La recarga doméstica completa puede tardar entre ocho y nueve horas, mientras que los futuros Supercargadores de Tesla permitirían pasar del 20% al 80% en apenas 20 minutos.

¿Cómo es el interior de los modelos?

El interior destaca por su diseño minimalista y una pantalla central desde la que se controlan distintas funciones. También incorpora techo panorámico, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, además de sistemas de asistencia como frenado automático de emergencia y alertas de punto ciego.

Otro de sus elementos tecnológicos es el Modo Centinela, que utiliza ocho cámaras para registrar lo que ocurre alrededor del vehículo, incluso cuando permanece estacionado. El sistema puede guardar imágenes de situaciones como posibles choques o maniobras peligrosas.

Respecto a la conducción autónoma, la función Full Self Driving todavía no estará habilitada en Argentina debido a restricciones legales. Desde la compañía señalaron que trabajan para incorporarla cuando la normativa lo permita, mediante una actualización de software.

¿Cuánto cuestan?

Los precios anunciados para el Model Y parten en los US$43.990 para la versión Rear Wheel Drive y alcanzan los US$49.990 en la alternativa Long Range Rear Wheel Drive. Así, Tesla inicia su presencia directa en el mercado argentino con uno de sus modelos más populares a nivel internacional.

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