20 nov. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Perú prepara un ambicioso cambio en su sistema penitenciario. El Gobierno anunció la construcción de dos megacárceles con respaldo de Estados Unidos y con algunas ideas inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

Los proyectos se ubicarán en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, al norte de Lima. Entre ambos recintos podrán recibir cerca de 24 mil personas privadas de libertad, consignó Radio Bío Bío.

La primera prisión estará destinada a internos de máxima seguridad y tendrá capacidad para unos 10 mil reclusos. La segunda, en tanto, dispondrá de espacio para aproximadamente 14 mil presos primerizos.

Distribución de los internos

El ministro de Justicia peruano, Ernesto Álvarez, explicó que uno de los objetivos es corregir la distribución de los internos, ya que quienes cometieron delitos no violentos pueden terminar compartiendo espacios con integrantes de organizaciones criminales.

Según advirtió el secretario de Estado, estos últimos "son intimidados para que se incorporen en las bandas delictivas". Por eso, la nueva infraestructura buscará separar a los distintos perfiles de reclusos.

Medidas de seguridad

Los recintos contemplan celdas modulares y barreras metálicas para bloquear señales de celulares e internet. Además, quienes ingresen deberán pasar por detectores de metales y escáneres de ondas milimétricas.

Álvarez señaló que Perú quiere "imitar a El Salvador" en las actividades laborales para los internos, mediante trabajos en granjas y caballerizas, para que puedan "encontrar un nuevo proyecto de vida".

Eso sí, el ministro aclaró que no pretenden reproducir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), emblemática prisión salvadoreña.

Según explicó, los niveles de criminalidad de ambos países son diferentes, por lo que la estrategia deberá adaptarse a la realidad peruana.

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