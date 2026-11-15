Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: Histórico capo del narcotráfico mexicano considerado "el jefe de jefes"

15 nov. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

El histórico capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este domingo a los 80 años en un hospital al que fue trasladado desde prisión dos días antes para ser atendido de urgencia, informaron las autoridades.

Muere "el jefe de jefes" del narcotráfico mexicano

Félix Gallardo fue considerado uno de los capos del narcotráfico más poderosos y pieza clave en el surgimiento de los grandes cárteles en México. Conocido como "el jefe de jefes", cumplía pena de prisión desde 1989.

"Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas", indicó la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, donde estaba recluido, en un comunicado.

"Presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas", agregó la entidad.

Félix Gallardo fue uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, del que años después surgiría el Cartel de Sinaloa.

Fue también pieza clave en establecer alianzas con los narcos colombianos y fue condenado por el homicidio en 1985 del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena Salazar, una herida que aún lacera a Estados Unidos.

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