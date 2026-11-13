Fue recuperado por fuerzas haitianas y salvadoreñas: Macabro hallazgo en estadio tomado por las pandillas en Puerto Príncipe

13 nov. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Fuerzas de seguridad de Haití recuperaron este jueves el control del principal estadio del país, bajo control de pandilleros desde hacía dos años y donde la selección de fútbol jugaba sus partidos internacionales antes de verse obligada al exilio.

Recuperan control de estadio tomado por las pandillas

La Policía Nacional de Haití dijo en un comunicado que tomó el "control total" del escenario junto con la Task Force, un grupo de seguridad privada al servicio del gobierno, tras lo cual lo dejó bajo resguardo de militares salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que las tropas instalarán una base operativa en el estadio para avanzar hacia el interior del territorio "controlado por las pandillas".

El mandatario indicó que los militares iniciarán una ofensiva e instó a los pandilleros a abandonar la zona. "Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias", añadió en una publicación en X (Twitter) escrita en criollo haitiano.

La publicación incluyó un video en el que se observan varios soldados y vehículos blindados que ingresan al estadio. En algunas tomas se escuchan disparos dirigidos hacia el exterior del recinto.

La operación se enmarca en el despliegue de unos 2.000 soldados ordenado por Bukele, quien el pasado martes anunció que sus hombres destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Bukele, que ganó fama mundial por someter a las pandillas salvadoreñas, aunque con acusaciones de violar los derechos humanos, ordenó el envío del contingente para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe.

Los cuatro militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), un grupo multinacional apoyado por la ONU que se desmarca de las acciones de las tropas enviadas para el rescate.

La policía haitiana añadió que, tras recuperar el estadio Sylvio-Cator, los militares salvadoreños se encargaron de consolidar la seguridad en el recinto.

Macabro hallazgo en estadio recuperado

Durante la operación encontraron varios cráneos humanos en las instalaciones, añadió Bukele.

Inaugurado en 1953 y con capacidad para unas 10.000 personas, el estadio cayó en 2024 en manos de las pandillas que controlan una gran parte del país, el más empobrecido de América Latina y el Caribe.

La violencia de las pandillas obligó a la selección haitiana, integrada por jugadores que no vivían en su país, a jugar en Curazao sus partidos como local en la pasada fase clasificatoria del Mundial de Norteamérica.