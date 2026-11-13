Expulsan a estudiante de 14 años que dijo que mataría a una compañera de curso en un tiroteo: Corte confirmó medida

13 nov. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó la expulsión de una estudiante de 14 años de un colegio de Valparaíso, luego de que realizara un comentario sobre matar a una compañera en un eventual tiroteo.

El hecho ocurrió el 15 de abril de 2026, cuando la alumna de primero medio le dijo a otra estudiante: "Me cae mal, la odio, la odio de verdad; si yo hiciera un tiroteo, ella sería la primera a quien mataría". La frase también fue escuchada por otra compañera y provocó que el establecimiento activara el protocolo de Aula Segura.

Estudiante tenía antecedentes disciplinarios

De acuerdo con los antecedentes revisados por la justicia, la compañera aludida quedó afectada emocionalmente por el comentario. Un informe de su psicóloga tratante dio cuenta de temor, ansiedad e hipervigilancia.

El colegio sostuvo que no se trataba de un hecho aislado, pues la estudiante tenía antecedentes de problemas disciplinarios desde 2025, entre ellos conductas de connotación sexual, hostigamiento, difusión de información de otras alumnas y amenazas.

Incluso, durante 2025, el colegio había decidido no renovar su matrícula, pero finalmente le permitió continuar en 2026 bajo una carta de compromiso.

Sin embargo, tras el comentario emitido en abril, el colegio inició una investigación, notificó los hechos a la estudiante y a su apoderada y les permitió presentar descargos y solicitar una reconsideración, pero el consejo de profesores respaldó por unanimidad la expulsión.

¿Qué argumentó la madre y qué resolvieron los tribunales?

La madre de la adolescente presentó un recurso de protección para anular la medida. Entre sus argumentos, sostuvo que la expulsión era desproporcionada y que no se habían considerado adecuadamente los antecedentes personales, familiares y de salud de su hija, quien recibía tratamiento psiquiátrico y psicológico.

También cuestionó que no existieran pruebas de que la estudiante estuviera planificando un ataque o tuviera la intención real de hacerlo.

Sin embargo, el 14 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso. El tribunal consideró que el comentario constituía una conducta grave que afectaba la convivencia escolar y que el establecimiento había actuado conforme a su reglamento interno y al procedimiento establecido por la Ley Aula Segura.

La madre apeló ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal confirmó la sentencia el pasado 6 de noviembre.

¿Era necesario demostrar que la estudiante realmente quería cometer un ataque?

En declaraciones recogidas por Las Últimas Noticias, la abogada Tania Olivera, de Grupo Defensa, explicó que para justificar una expulsión de este tipo no necesariamente se debe demostrar que la estudiante pretendía cometer un delito.

"El colegio no necesita realmente probar un delito, sino la falta grave. Lo que importa, entonces, es el efecto en la víctima y en la comunidad escolar. No si la alumna pensaba o no cumplir realmente lo que dijo", explicó.

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