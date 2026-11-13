Cenicienta llega con una nueva historia y funciones gratuitas en Mallplaza: Así puedes conseguir entradas

13 nov. 2026 - 09:05 hrs.

Una nueva versión de uno de los cuentos clásicos llegará a los escenarios chilenos con una propuesta que busca conectar con el público actual. Se trata de “Cenicienta, el musical”, espectáculo que combina teatro, música y una mirada contemporánea sobre la conocida historia.

La producción estará a cargo de Mallplaza y la Fundación Inversión Cultural (FINC), marcando el regreso de los musicales que la compañía realizó hasta 2019. Esta será su undécima producción y se suma a títulos anteriores como “Peter Pan”, “Aladino” y “Sirena”, que reunieron a más de 120 mil espectadores.

La historia tendrá a Vivianne Dietz como protagonista, acompañada por Gabriel Urzúa en el papel del Príncipe. El elenco también incluye a Carmen Gloria Bresky, Elisa Zulueta, Carmen Zabala, Gabriel Cañas y Gustavo Becerra.

Esta adaptación propone un giro respecto del relato tradicional. La trama se desarrolla en una sociedad donde las personas se parecen, la rutina domina y las decisiones parecen estar en manos de un algoritmo. En ese escenario, Cenicienta decide dejar de esperar un rescate y tomar las riendas de su propia vida.

Detrás del montaje también destaca un equipo nacional. La dramaturgia estará a cargo de Elisa Zulueta, mientras que la dirección será responsabilidad de Antonia Santa María y Álvaro Viguera. La música principal, en tanto, estará a cargo de Roberto Trujillo, productor chileno y director musical de Karol G.

¿Cómo obtener entradas?

El espectáculo tendrá siete funciones gratuitas durante enero de 2027, distribuidas entre Mallplaza Norte y Mallplaza La Serena. Para asistir será necesario realizar una inscripción previa a través del sitio elmusical.cl, proceso que comenzó este miércoles 11 de noviembre.

La iniciativa busca promover el encuentro presencial y el acceso a espectáculos culturales gratuitos. Según Mallplaza, esperan convocar a cerca de 18 mil personas con esta propuesta, que forma parte de su campaña “Salir es Vivir”.

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