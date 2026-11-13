"Para nosotros es una burla": Camioneros que mantienen el paro explican las razones para no aceptar propuesta del Gobierno

13 nov. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del jueves, el Gobierno logró un acuerdo con dos de los principales gremios de camioneros; sin embargo, esto no bastó para que la paralización terminara por completo en las rutas del país.

El compromiso del Ejecutivo, que considera una rebaja de $142 en el diésel, $39 en las bencinas y el congelamiento de los precios hasta el 31 de marzo de 2027, no dejó contentos a todos y en algunas autopistas los camioneros siguen movilizados.

Camioneros mantienen la movilización

El periodista de Meganoticias Danilo Villegas se trasladó hasta la Ruta 68, en donde pudo comprobar que "se mantienen los camiones que nosotros vimos desde el día uno".

Entre las razones, está el hecho de que "no todos quedan conformes con esto, ya que hay varias demandas que se solicitaban que no fueron escuchadas, no fueron abordadas finalmente en estas reuniones y en estos acuerdos que se llevan por parte de los gremios con el Gobierno".

Entre estas demandas insatisfechas se encuentran la solicitud de rebajar el valor del TAG o rebajas de entre $200 y $300 en el precio de los combustibles.

"Para nosotros es una burla"

Por otro lado, el periodista Javier Louit se trasladó hasta el sector de Lo Herrera, en la Ruta 5 Sur, en donde pudo conversar con algunos de los transportistas que aún están movilizados.

En ese lugar están protestando camioneros independientes, de la Federación Nacional de Transporte de Carga de Chile (Fenatrac), además de furgones escolares y hasta camiones de gas, quienes dicen que no se moverán porque "no están de acuerdo con las propuestas que ha entregado el Gobierno".

La presidenta de Fenatrac, Patricia Angulo, explicó que participó en la reunión en La Moneda y que, tras consultar con sus bases, estas les dijeron que no aceptaban la propuesta y preferían continuar con la movilización.

"Yo mandé la propuesta, la compartí con los chicos y fue un rotundo no, no lo aceptamos", dijo la dirigenta ante las cámaras de Mega.

"La etapa del diálogo ya se terminó. Aquí no hay diálogo, hay negociación. No nos sirve que nos escuchen porque ellos ya saben cuáles son nuestras necesidades", sostuvo Angulo al recordar que sus demandas son con "combustible, TAG y peaje".

"El TAG y el peaje fue lo menos que se tocó en la reunión y en el combustible estuvieron en el tira y afloja (...) Yo le decía al ministro: 'Ministro, el petróleo, en este caso, subió el doble y nos están rebajando 100 pesos'. Entonces, para nosotros es una burla", cerró.

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