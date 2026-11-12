Transportistas se dividen tras acuerdo del Gobierno por rebaja de combustibles: Algunos gremios continuarán paralizados

12 nov. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y algunas confederaciones de camioneros no dejó contentos a todos. Aunque se anunció una reducción en el precio de los combustibles, algunos transportistas manifestaron que mantendrán la paralización.

El anuncio fue realizado este jueves por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien confirmó un entendimiento con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur.

Entre las medidas acordadas se contempla revertir el alza de $39 en las gasolinas y de $42 en el diésel, aplicada desde este jueves. A lo anterior se suma una disminución adicional de $100 en el diésel, considerando el importante aumento que este ha experimentado en los últimos meses.

Sin embargo, el acuerdo no fue suficiente para todos los sectores movilizados. Desde la Ruta 68, Andrés Alarcón, vocero del movimiento No + TAG, explicó a Meganoticias Prime por qué continuarán las protestas.

"No es una solución para nuestro gremio"

"Claramente no es una solución para nuestro gremio y las agrupaciones que nos acompañan”, afirmó Alarcón, cuestionando que los beneficios no contemplen a quienes utilicen otro tipo de combustibles que no sea el diésel.

Al respecto, acusó que las confederaciones participantes en la negociación privilegiaron sus propios intereses. “Miraron solamente por su bolsillo, miraron solamente una vez más por su rubro y no por toda la ciudadanía”, sostuvo.

Finalmente, el vocero pidió al Ejecutivo ampliar las medidas para incluir a todos los combustibles. "El gobierno tiene que recapacitar. Si vamos a hacer una rebaja de $100 al diésel, hagámoslo con todos los combustibles”, concluyó.

"No nos vamos a mover"

Por su parte, el dirigente del gremio en Temuco y Cautín, Yuri Sobarzo, también confirmó que no depondrán la movilización.

"Nosotros no nos vamos a mover, porque las bases así lo dijeron. La gente no quiere moverse y yo tengo que ser respetuoso de lo que dijo la gente. Hay un compromiso tácito con la comunidad", aseguró.

En la instancia, también apuntó sus dardos hacia Cristian Sandoval, dirigente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, quien fue partícipe de la negociación con el Gobierno.

"Cristian Sandoval ya escribió un documento que no tiene ningún respaldo, porque en la reunión que sostuvimos se le pidió que nos diera un tiempo para preguntarle a las bases", explicó Sobarzo.

Sin embargo, manifestó haberse sorprendido cuando Sandoval "aparece en televisión firmando un documento que no estaba autorizado a firmar. Entonces, no nos representa".

"Lo lamento por Cristian, porque nosotros le ofrecimos que viniera al sur para que viera el apoyo que tenía. Yo creo que se lo farreó", agregó.

Sobre la posibilidad de que sean sacados con la fuerza pública de la Ruta 5 Sur, indicó que "Carabineros se ha portado espectacular con nosotros y tenemos una buena relación con el delegado regional". En ese sentido, dijo que no cree que lleguen a ese extremo "y que puede haber un diálogo".

"No sé si vamos a negociar. Lo único que sabemos es que lo que ofreció el gobierno es insuficiente", expresó, agregando que hay otras organizaciones en Santa Cruz, Talca, Cauquenes y Constitución, "que quedaron en las mismas condiciones que nosotros”.