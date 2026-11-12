Ruta 68 colapsada: Se registra kilométrico taco en dirección a Valparaíso por paro de camioneros

12 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se vive la tarde de este jueves en la Ruta 68. El paro de camioneros por el alza de los combustibles ha generado un kilométrico taco en dirección a Valparaíso.

Kilométrico taco en la Ruta 68

La movilización mantiene a los transportistas ocupando una de las pistas de la carretera, provocando un importante cuello de botella a la altura de la Laguna Carén, en la comuna de Pudahuel.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, que se encuentra realizando labores de control y regulación del tránsito. De momento, no se registran incidentes.

El impacto también alcanza al transporte de pasajeros. Según reportes, los buses que viajan hacia la costa estarían registrando retrasos de al menos una hora.

La congestión vehicular no solo afecta a la Región Metropolitana. En el sector de Placilla, en Valparaíso, también se reportan importantes atochamientos producto de la movilización.

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