El enojo de Luli en "¿Volverías con tu ex? 2": Terminó llorando y arrepentida de su relación con Manu
- Por Cristian Latorre
Un tenso momento protagonizarán Nicole Moreno, conocida como Luli, y Manu González en el capítulo 91 de "¿Volverías con tu ex? 2". La pareja tendrá un enfrentamiento durante una actividad en el Cuarto Oscuro, que terminará con la exchica reality visiblemente molesta.
¿Por qué se enojó Luli con Manu?
Todo ocurrirá durante una cita sensorial. En medio de la actividad, Manu rozará accidentalmente el pecho de Luli, situación que provocará la molestia de la participante, quien reaccionará apartándolo.
"Me alejas de ti, no está mal, pero es a ratos y me confunde", le dirá Manu, antes de que la tensión aumente entre ambos.Ir a la siguiente nota
"Me tienes que cuidar, proteger, no puedes decir cosas que no son… Anda a publicarlo… ¿Por qué me tienes que tocar en un momento que no…?", reclamará Luli.
Ante esto, Manu intentará explicar lo ocurrido: "Te he rozado sin querer, no te he tocado sin tu consentimiento… Que tú también me coges el culo a mí, y yo te lo cojo a ti y no pasa nada".
Sin embargo, la respuesta no convencerá a Nicole Moreno. "Un caballero no hace eso, no me estás protegiendo, no me estás cuidando, estás dando a entender muchas cosas", insistirá.
La discusión terminará con Manu abandonando el Cuarto Oscuro, visiblemente molesto. Mientras sale del lugar, Luli comentará: "Capaz que cuente cualquier cosa, no sabe quién soy yo".
Luli terminará llorando tras el enfrentamiento
El conflicto no quedará ahí. Una vez terminada la noche, Luli volverá a conversar con Manu sobre lo ocurrido durante la mañana y, entre lágrimas, le confesará que se arrepiente de haberse entregado a él amorosamente.
Leer más de