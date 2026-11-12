Julián Elfenbein se sometió a delicada cirugía en su columna: Estuvo una noche en la UTI

12 nov. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un delicado episodio de salud volvió a llevar a pabellón al reconocido animador de televisión Julián Elfenbein, quien fue sometido a una larga intervención quirúrgica en su espalda para poner fin a los fuertes dolores lumbares que arrastra desde hace tres años.

De acuerdo con la información revelada por el portal Glamorama, el comunicador de 54 años ingresó al quirófano el pasado martes 10 de noviembre en la Clínica Alemana de Vitacura, recinto donde fue operado por el doctor Molina en un procedimiento que contempló la extirpación de dos hernias lumbares y la instalación de piezas metálicas en su columna.

Evolución favorable y posible regreso a la televisión

Tras concluir la operación, el rostro de Chilevisión permaneció bajo estricta observación médica durante la noche en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), para luego ser derivado durante la jornada del miércoles a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar una respuesta positiva al despertar.

Aunque el centro asistencial aún no emite un parte médico oficial respecto a su fecha de alta, personas cercanas al conductor señalaron al citado medio que se encuentra acompañado de su familia y amigos, manteniendo un buen ánimo y proyectando incluso una eventual reincorporación a sus labores televisivas durante el mes de diciembre.

Un largo historial de complicaciones físicas y emocionales

Esta nueva intervención representa un paso clave en un complejo proceso médico que comenzó en 2024, luego de que una primera cirugía para tratar una hernia en el nervio ciático no lograra erradicar sus dolencias físicas.

A raíz de la intensidad de los síntomas, el periodista debió someterse durante largos meses a tratamientos con fármacos para poder continuar trabajando.

"Lo que pasa es que es más invalidante por los remedios que tienes que tomar. La hernia en el nervio ciático siempre es más compleja por la morfina y una serie de remedios que tienes que estar tomando, como tramadol o pregabalina", explicó el propio animador a comienzos de 2025 al detallar el impacto de su tratamiento.

El desgaste físico acumulado repercutió también en su salud mental durante este 2026, llevándolo a enfrentar un cuadro depresivo por el cual recibió atención médica especializada en agosto pasado tras cerrar su ciclo en pantalla, etapa tras la cual buscó estabilizarse antes de entrar nuevamente a pabellón.