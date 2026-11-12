"No le han dado comida ni agua": La denuncia de Ariel Osses por detención de Tío Tito

12 nov. 2026 - 02:49 hrs.

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como Tío Tito, continúa detenido en la Tercera Comisaría de Santiago Centro, en medio del procedimiento policial que se inició durante una caravana de protesta por el alza de los combustibles.

Durante las últimas horas, Ariel Osses, quien ha acompañado al creador de contenido desde su detención, publicó un nuevo video en sus historias de Instagram, donde entregó detalles sobre la situación y manifestó su preocupación.

Según relató, Tío Tito llevaría más de cinco horas retenido y, hasta el momento de su publicación, no conocería el motivo de su detención.

Ariel Osses entrega nuevos antecedentes sobre Tío Tito

En el registro compartido en Instagram, Osses aseguró que permanecerá en las afueras del recinto policial hasta que su compañero sea liberado.

“Aquí seguimos en la Tercera Comisaría, más de cinco horas retenido contra su voluntad. No sabe el porqué. Bueno, llegamos juntos, nos vamos juntos, así que aquí lo voy a estar esperando hasta que salga”, señaló.

En el mismo video, el influencer manifestó preocupación por el estado de salud de Tío Tito y afirmó que es diabético, además de acusar que no habría recibido alimentos ni agua durante el tiempo que lleva detenido.

“Es tremendo esto, el Tito es diabético, no le han dado comida, no le han dado agua. Este país funciona al revés”, expresó.

¿Por qué fue detenido Tío Tito?

La detención de Héctor Peña Meneses ocurrió en el contexto de una caravana de vehículos convocada para manifestarse contra el alza de los combustibles.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el procedimiento se habría originado por una presunta conducción temeraria, situación que fue cuestionada por personas que acompañaban al influencer.

Por su parte, Carabineros informó previamente que entregaría los antecedentes del caso durante la mañana, una vez que la Fiscalía y los equipos especializados concluyeran las diligencias correspondientes.