Hasta 12 horas: ¿Qué sectores de dos comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de agua este jueves?
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 12 noviembre se realizarán cortes programados de agua en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 12 horas debido al cambio de válvulas y otras labores.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Providencia
Desde las 15:00 hasta las 3:00 horas de la madrugada del viernes 13 de noviembre
Pedro Aguirre Cerda
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