Anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este jueves: Se extenderá hasta la madrugada

05 nov. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andinas programó un corte de agua para este jueves 5 de noviembre en un sector de la Región Metropolitana.

La interrupción del suministro afectará a una comuna de Santiago y comenzará durante la tarde de este jueves, con un horario de reposición estimado para la madrugada del viernes 6 de noviembre.

Los trabajos corresponden a un cambio de válvula y se extenderán por varias horas. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro del perímetro considerado en la programación.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves 5 de noviembre?

Vitacura

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este jueves 5 de noviembre y se extenderá hasta las 03:00 horas del viernes 6 de noviembre.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de agua?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de la zona afectada, los clientes pueden ingresar al sitio web de Aguas Andinas y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.

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