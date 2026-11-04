Cortes de luz en Santiago: Estas son las 9 comunas que tendrán interrupciones este jueves

04 nov. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 5 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

En total, serán nueve comunas las que tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, algunas de ellas con más de un sector afectado y distintos horarios de suspensión.

Los trabajos podrían extenderse por varias horas, dependiendo de la zona. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en la programación.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este jueves 5 de noviembre?

Peñalolén

La interrupción del suministro eléctrico está programada entre las 10:30 y las 17:30 horas.

Santiago

El primer corte de luz se realizará entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Una segunda interrupción está prevista entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Macul

El corte de luz se extenderá entre las 10:00 y las 18:00 horas.

San Joaquín

La interrupción del suministro está programada entre las 10:00 y las 17:00 horas.

San Ramón

El corte de luz se realizará entre las 10:30 y las 17:00 horas.

Quinta Normal

La interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Pudahuel

El corte de luz se extenderá entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Cerrillos

La interrupción del suministro está programada entre las 09:30 y las 11:00 horas.

Maipú

El primer corte de luz se realizará entre las 09:30 y las 11:00 horas.

Una segunda interrupción está prevista entre las 12:00 y las 13:00 horas.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.

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