Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de Santiago para este lunes: Revisa si la tuya será afectada

01 nov. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 2 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes?

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas de este lunes 2 de noviembre.

Un segundo sector de la comuna también tendrá una interrupción del suministro eléctrico, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas del lunes 2 de noviembre.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 2 de noviembre.

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 2 de noviembre.

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del lunes 2 de noviembre.

Ñuñoa y Providencia

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 2 de noviembre.

Lo Espejo

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 2 de noviembre.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 2 de noviembre.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.

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